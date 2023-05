Winnaar Drèents Liedtiesfestival: 'Als ik door kan gaan in de muziek, dan teken ik ervoor'

Toen de 26-jarige Lisa Harms vannacht om half drie thuis kwam, kon ze haar ogen niet geloven. Voor het raam van haar huis in Ter Apel hing een groot laken met de tekst: Lisa Harms, winnaar Drèents Liedtiesfestival 2023. "Zo leuk dat ze dat hebben gedaan", lacht ze.

Natuurlijk eten ze vandaag taart en ondertussen staat haar telefoon roodgloeiend. Vriendschapverzoeken op Facebook, RTV Noord, Radio 5 en natuurlijk RTV Drenthe.

Al tien jaar woont ze in Ter Apel en toch deed ze mee aan het Drèents Liedtiesfestival. Hoe dat kan? "Nou, ik kom uit Emmer-Compascuum. Dus ik ben en blijf gewoon een Drent."

Gevoelig nummer

Haar deelname kwam onverwachts. "Vorig jaar november was ik met een vriendin in een feesttent in Emmer-Compascuum. Een vriendin van mij zei toen: 'kom met me mee naar Roy'. Roy Keuter was daar namelijk DJ. Ze nam me mee achter de schermen en zei tegen Roy: 'Ik heb iemand voor je voor het Drèents Liedtiesfestival'. We hebben nummers uitgewisseld en een week later zat ik bij Roy thuis en hebben we het nummer Tot de zun uut giet geschreven", vertelt ze.

"Ik heb hem alles wat ik heb meegemaakt verteld en daar is de tekst op gebaseerd. Het liedje gaat over mijn vader. Die is overleden toen ik tien jaar was. Het liedje heeft wel iets droevigs, maar er zit toch ook een positieve boodschap in", aldus Harms.

Badkamerzanger

Ze werkt als verpleegkundige in de thuiszorg. Eigenlijk zou ze vanavond werken, maar ze kon gelukkig ruilen met een collega, want er ontstond spontaan het idee om een feestje te houden. Want dit succes moet natuurlijk worden gevierd.

Harms speelt thuis dagelijks piano en ook vaak gitaar en trompet. Zingen deed ze tot nu toe eigenlijk alleen onder de douche. Maar daar gaat verandering in komen. Bij de winst hoort ook de prijs dat ze haar nummer mag opnemen en uitbrengen. En er liggen optredens in het verschiet.

Optredens op komst

Ze plaatst zich voor het Regio Songfestival, waar elke regionale omroep een eigen artiest afvaardigt voor de finale. Voor RTV Drenthe reist Harms dus af. Daarnaast mag ze naar het Italiaanse Udine het Nedersaksisch vertegenwoordigen op het Europees Songfestival voor Minderheidstalen.