Vrachtwagen kantelt in Groningen, file op A28 opgelost

Een gekantelde vrachtwagen op het Julianaplein bij Groningen heeft vanochtend voor een file gezorgd vanuit Drenthe. Op dit moment is de linker rijstrook gesloten, maar rijdt het verkeer wel weer door.

De wagen was gevuld met grond. Hoe die kon kantelen is niet bekend. De bestuurder raakte door het ongeluk gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. Zijn wagen wordt geborgen.