Noordenveld stopt miljoenen in sportaccommodaties

Volgens wethouder Jeroen Westendorp hebben de sportverenigingen hun duurzaamheidswensen in beeld gebracht. De gemeente gaat nu kijken wat en wanneer er moet gebeuren. "De gemeente faciliteert en stelt de subsidies beschikbaar", aldus de wethouder.

Kunstgras en padelbanen

Als de gemeenteraad akkoord gaat met de investering, wordt er geld gestoken in kunstgrasvelden, de atletiekaccommodatie in Roden en in padelbanen. Padel is een mix tussen tennis en squash. Ook wordt Sportpark Nieuw-Roden vernieuwd en krijgt VV Peize een nieuwe accommodatie.

Verder krijgt voetbalvereniging GOMOS in Norg 500.000 euro om een kunstgrasveld aan te leggen. Rij- en Menvereniging Mensinghe in Roden wil graag een renovatie van de manege of eventueel een nieuwe manege. De kosten liggen volgens de vereniging tussen de 1,1 en de 2,7 miljoen euro. Of de gemeente ook daar geld voor uittrekt, wordt nog bekeken.

Geen geld voor kantines

In het Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld wordt aangegeven dat de gemeente niet gaat investeren in kantines, ballenvangers, dug-outs, omheiningen en tribunes. De subsidie is bedoeld voor het onderhoud van velden, kleedkamers en de verlichting van velden en banen.

Woensdag gaat de gemeenteraad bekijken wanneer de ze een besluit gaat nemen over de investeringen.