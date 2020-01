Drentse autogarages voordelig

'Ja meneer, de arbeidskosten zijn gestegen en we waren iets meer uren dan verwacht. O, en de ruitenwisservloeistof is ook bijgevuld', wordt je in de garage verteld als je moet afrekenen. Als kers op de taart zie je dat de ruitenwisservloeistof onaangekondigd is bijgevuld en voor 17,50 euro op de bon staat. Je vraagt je op zo'n moment af of het niet anders had gekund.

Goedkoopst

Dat bovenstaand scenario nog weleens voorkomt, ondervond de ANWB na een steekproef bij autogarages in Nederland. Bij elke garage werden er voor dezelfde auto offertes opgevraagd voor allseasonbanden, nieuwe remmen, een nieuwe koppeling en een nieuwe voorruit, inclusief monteren. Bij Drentse garages kost je dat in totaal gemiddeld 2244 euro; 149 euro meer dan in Zeeland, waar je het goedkoopst uit bent. Groningen boert met een derde plek (gemiddeld 2270 euro) ook niet gek, terwijl een autoreparatie je in Gelderland (2476 euro) en Zuid-Holland (2617 euro) het meest kost.

De verschillen in offerteprijs per provincie (bron: ANWB) (foto: ANWB)

Zoek buiten de stad

Volgens de ANWB kan het lonen om een autogarage buiten de stad te zoeken, omdat garages in grote steden vaak prijzig zijn. Prijsverschillen ontstaan daarnaast mede door de merkonderdelen de gebruikt worden voor de reparatie, het personeel en de locatie van de garage. Het uurloon van monteurs verschilt ook enorm. Zo kreeg de redactie van de Kampioen offertes toegestuurd met uurlonen die varieerden van 47,50 tot 128,50 euro per uur.

Bespaartips

Hoe je het beste kunt besparen? De ANWB adviseert om bij meerdere garages offertes voor autoreparaties op te vragen om de beste keuze te maken. Als je wat krap bij kas zit, kun je de merkdealers ook het beste links laten liggen. Een hotelovernachting in Zeeland of Drenthe, gekoppeld aan een bezoek aan een goedkope autogarage, kan zelfs nog goedkoper zijn dan je vaste bezoek aan de merkdealer bij jou in de straat.