Jonge helden voorkomen grote brand in Zuidlaarderveen

"We hebben even gewacht maar toen we vlammen zagen, hebben we 112 gebeld", vertelt Daan. Sil vult aan: "Het duurde vijf minuten voordat de brandweer kwam, maar omdat wij steeds meer vlammen zagen, waren we wel een beetje in paniek".

Erger voorkomen

De brand woedt in een werkplaats aan de Vossenburg. Door het snelle optreden van de jongens kan erger worden voorkomen. "Een stacaravan en het woonhuis staan op een paar meter van de schuur. Als we vijf minuten later hadden gebeld was het waarschijnlijk overgeslagen", vertellen de jongens.

Na afloop maken Daan en Sil kennis met de eigenaresse van het pand. "Toen ze hoorde dat wij degenen waren die de brandweer hadden gebeld, gaf ze ons meteen een dikke knuffel."

De twee stoere vrienden hebben vannacht redelijk geslapen na hun grote avontuur. Daan had mazzel, hij had vandaag nog een dagje vakantie. Sil werd op school al herkend als held.

Lees ook: