Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Grote artiesten in Borger

Mooi Wark, René Karst, Henk Wijngaard, Jan Smit, Jannes, Lee Towers, Gerard Joling. Zomaar een greep uit de artiesten die komend weekend te bewonderen zijn in Borger. Het Mega Piraten Festijn is de eerste in een serie van zes door het hele land heen dit jaar. Organisator Eddie Mensink is blij om weer terug te keren in Borger. "Borger is de plek waar we het vaakst zijn langs geweest. Het is er altijd lekker druk en de sfeer is enorm goed." Het programma duurt van 20.00 tot 01.00 uur.