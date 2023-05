Ondernemer Max Jacobsen verliest hoger beroep tegen gemeente Hoogeveen, claim 2,9 miljoen euro afgewezen

Voormalig ondernemer Max Jacobsen heeft het hoger beroep tegen de gemeente Hoogeveen verloren. Hij diende een claim in van 2,9 miljoen euro, maar dat verzoek werd door het gerechtshof in Leeuwarden afgewezen.

De oud-eigenaar van tennis- en evenementencomplex Maxx Sports-Events vindt dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld tijdens de koop van de grond waarop zijn bedrijf stond. Hoogeveen had die nodig voor de bouw van een kunstijsbaan en een zwembad. Die plannen gingen uiteindelijk niet door. Vorig jaar stond de ondernemer al in de rechtbank in Assen, maar ook daar kreeg hij geen gelijk.

Niet onrechtmatig gehandeld

Voor de grond van Jacobsen betaalde Hoogeveen in 2018 een bedrag van 725.000 euro. Volgens de ondernemer was dat bedrag flink lager dan de toenmalige WOZ-waarde van 1,6 miljoen euro. Hij ging uiteindelijk akkoord, omdat hij naar eigen zeggen financieel klem zat. Na de verkoop van Maxx Sports ging zijn vennootschap Romax Beheer BV Failliet.

Cassatie

Het ijsbaan- en zwembadplan van de gemeente strandde uiteindelijk. Het project zou bijna 20 miljoen euro duurder worden dan de 31,8 miljoen euro die was vrijgemaakt. Het bedrijf van Jacobsen was toen al gesloopt.

Jacobsen moet de proces- en advocaatkosten gaan betalen. In totaal gaat het om een bedrag van 23.000 euro. Het is nog mogelijk om in cassatie te gaan. De juridisch adviseur van Jacobsen zegt die optie te overwegen. Eerst gaat hij de uitspraak verder bestuderen. "Maar uiteraard zijn we teleurgesteld door de uitspraak."