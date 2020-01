Burgemeester Assen: 'Steek minder energie in bijelkaar brengen tegenstanders'

De Asser burgemeester Marco Out deed vanmiddag een opvallende oproep in zijn nieuwjaarsspeech. Volgens Out krijg je een stabielere samenleving door minder energie te steken in het bij elkaar brengen van tegenstanders.

"In een gepolariseerd debat worden de kenmerken van de tegenstanders voortdurend op een negatieve manier benoemd en uitvergroot. Het klinkt misschien vreemd uit mijn mond, maar tegen die achtergrond is het verstandig om minder energie steken in het bij elkaar brengen van tegenstanders. Op die manier blijven vooral de tegenpolen in de aandacht staan. De grote middengroep dreigt dan onder te sneeuwen. Door de focus te verschuiven naar de grotere middengroep, helpen we het debat te depolariseren en wordt onze samenleving stabieler", zei Out.

In zijn nieuwjaarsspeech had Out verder aandacht voor het roerige bestuurlijke jaar waar Assen in 2019 mee te maken had. De coalitie brak en meerdere wethouders stapten op. Out hoopt dat met het aantreden van een nieuw college volgende week de rust terugkeert in bestuurlijk Assen.

'Respect voor politie'

De burgemeester nam het in zijn speech op voor de politieagenten in Drenthe. Tijdens de nieuwjaarsnacht liep hij mee geweest met een aantal agenten en was daarover erg te spreken. "Vanaf deze plek spreek ik opnieuw mijn waardering en respect uit vooral die blauwe inzet", aldus Out, die nogmaals benadrukte dat er steeds scherpere keuzes moeten worden gemaakt omdat dat de hoeveelheid agenten onder druk staat.

Assenaren mogen meedenken over toekomst

De burgemeester kondigde verder aan dat Assenaren binnenkort mee mogen denken over de toekomst van de stad. De officiële sluiting van het FlorijnAs-project wordt aangegrepen om een congres te organiseren: 'De stad van morgen'. Dit zal plaatsvinden op 15 april. "Want we zijn en blijven een stad in verandering, een stad waarin goede dingen gebeuren. We gaan dit jaar aan de slag met ons Koopmansplein en voeren de door Assenaren zelf gekozen make-over uit", zegt Out.