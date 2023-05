Houdini-act in de maak bij FC Emmen of wordt het toch nacompetitie?

Mogelijke tegenstanders nacompetitie

De kans dat FC Emmen nacompetitie moet spelen is reëel, dus kunnen we alvast met een schuin oog kijken naar de mogelijke tegenstanders. Willem II, Almere City FC, MVV Maastricht, NAC Breda, VVV-Venlo en FC Eindhoven zijn allemaal al zeker van een plekje in de eerste ronde. Als FC Emmen inderdaad zestiende wordt in de eredivisie, stroomt de club in de nacompetitie pas in de halve finales in.