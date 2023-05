Naoberschap Oliedorp: 'Schoonebeek is geen Groningen'

Schoonebeek is geen Groningen, benadrukt Naoberschap Oliedorp (NOD) in haar eerste 'Naober Nieuws.' Wat de actiegroep betreft kan de Nederlandsche Aardolie Maatschappij (NAM) prima de oliewinning hervatten en het afvalwater injecteren in het lege gasveld onder Schoonebeek.

"In Groningen zijn er aardbevingen omdat er veel gas uit de bodem is gehaald. Bij oliewinning en waterinjectie in Schoonebeek is er geen sprake van verzakkingen en aardbevingen", aldus Naoberschap Oliedorp. Een voorbehoud op het hervatten van de oliewinning maakt de actiegroep wel. "Mits de NAM en staatssecretaris Hans Vijlbrief van mijnbouw zich opstellen als naobers van Schoonebeek."

Het moet veilig en de NAM moet verduurzamen, zo schrijft de actiegroep in hun eerste nieuwsbrief. Ook moet het oliedorp delen in de opbrengst van de oliewinning.

Afvalwaterinjectie kan veilig

Volgens de actiegroep is de waterinjectie veilig: "De NAM injecteert al meer dan zeventig jaar water in de bodem bij Schoonebeek, zowel in het olieveld als later ook in het gasveld. Hierbij is geen sprake van verzakkingen of aardbevingen door waterinjectie. Wel is er verzakking door veeninklinking. Schoonebeek is geen Groningen, waar door gaswinning de druk in de ondergrond flink gedaald is. Dat levert aardbevingen op."

"Bij oliewinning en waterinjectie zit dat anders. De NAM vermindert dit risico door nieuwe putten onderin het lege gasveld te boren, ver weg van breuken en de zoute toplaag. En alleen pijpleidingen van kunststof die niet kunnen roesten worden gebruikt. Wij houden de NAM aan deze belangrijke toezegging."

En als er toch een aardbeving komt? "Een beving van 2 op de Schaal van Richter is niet voelbaar, mocht er onverhoopt een beving van 3 op de Schaal van Richter plaatsvinden, dan zegt NAM toe te stoppen" aldus Naoberschap Oliedorp.

Dromen over aardoliebijdragen

Los van wat het Rijk in de toekomst aan opbrengsten van de aardolie aan de regio terug gaat geven (daar praat nu een verkenner over namens de gemeenten Emmen en Coevorden, red.), ziet de actiegroep nog een toezegging van 2 miljoen per jaar van de NAM zelf om in Schoonebeek te besteden. NOD denkt aan meer gebruik maken van lokale leveranciers, afstudeerplekken voor de jeugd uit het dorp, de leidingtrajecten inzaaien met bloemen en meeliften met de NAM als die duurzame energie gaat opwekken om de aardolie te kunnen winnen. De oliewinning moet een win-win situatie worden, zo vindt de actiegroep.

Martijn Jansen van NOD: "Het zal steeds moeilijker worden om de jeugd aan Schoonebeek te binden, ook het kopen of huren van een woning wordt steeds moeilijker als starter, ook in Schoonebeek. Daar kunnen regelingen voor worden getroffen. De NAM blijft nog jaren in Schoonebeek en de jeugd kunnen we binden, omdat de NAM onze jeugd helpt met huisvesting, werkgelegenheid, een mooi en levendig centrum, financiering van studies en bijdragen in sportcontributies."

Van het gas af

"Het is mijn wens dat de NAM, na het gas onder Schoonebeek weggehaald te hebben, ervoor zorgt dat Schoonebeek ook grotendeels boven de grond van het gas afkomt", vult Henno Leferink van NOD aan. "Bijvoorbeeld met een fonds. Dat moet zo groot zijn dat elk huishouden de beschikking krijgt om bijvoorbeeld 15.000 euro naar eigen wensen te besteden aan maatregelen om de woning gasloos te krijgen."