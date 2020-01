Ronald Obbes krijgt erepenning gemeente Assen

Assenaar Ronald Obbes was van 2011 tot 2019 binnenstadsmanager van Assen. Zijn taken bestonden vooral uit het organiseren van evenementen en het samenbrengen van verschillende organisaties. Voor zijn werk kreeg Obbes vanmiddag de zilveren legpenning van de gemeente Assen.

De legpenning werd uitgereikt door burgemeester Out tijdens zijn nieuwjaarsspeech. Out was lovend was over het werk dat Obbes heeft gedaan voor Assen en noemde de legpenning een oeuvreprijs.

Trots

Obbes, die het afgelopen jaar zijn taken overdroeg aan Kjeld Vosjan, was erg blij met de zilveren legpenning. "Dit is voor mij de ultieme afsluiting van tien jaar binnenstadsmanager", aldus Obbes. "Ik ben trots om inwoner te zijn van de provinciehoofdstad van Nederland."

Grote beelden

Obbes creëerde de afgelopen jaren onder meer reuring in de binnenstad door grote beelden en kunstwerken te plaatsen op de kop van de vaart in Assen. Zo stonden er al eens een metershoog beeld van Sovjet-leider Lenin, een Chinese draak van licht en een Joodse kandelaar (menorah) bij de vaart. Obbes stond ook aan de wieg van culinair festival Preuvenement.

