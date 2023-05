Nieuwe stakingen op komst bij ICON geneesmiddelenonderzoek

De stakingen deze week bij ICON geneesmiddelenonderzoek, met een laboratorium in Assen, hebben volgens vakbond FNV niets opgeleverd. Daarom gaan medewerkers het werk volgende week twee en een halve dag neerleggen.

"Afgelopen dinsdag hebben we het werk een halve dag neergelegd en woensdag een hele dag", blikt FNV-bestuurder Chaim Korthof terug. "Maar we hebben nog niets van de werkgever gehoord. Daarom gaan we volgende week weer staken." Op dinsdag wordt dan opnieuw het werk een halve dag neergelegd, op woensdag en donderdag de hele dag.

Meer loon en hogere reiskostenvergoeding

ICON geneesmiddelenonderzoek is het oude PRA Health Sciences met 840 medewerkers in Assen, Groningen en Utrecht. Het bedrijf is twee jaar geleden overgenomen door de Ierse multinational ICON. Maar medewerkers voelen zich niet gewaardeerd door het bedrijf, dat volgens de FNV vorig jaar een wereldwijde winst van 7 miljard kende. Afgelopen kerst werd het kerstpakket ingetrokken, maar het grootste struikelblok is de huidige cao. De medewerkers willen een loonsverhoging die de gestegen kosten dekt en een fatsoenlijke reiskostenvergoeding. Daarnaast eisen zij een eindejaarsuitkering van twee procent, omdat de werkgever bonussen nooit uitkeert.

Tot nu toe heeft de werkgever een loonstijging van zes procent geboden. Onvoldoende, volgens Korthof. "Er valt niets met de Nederlandse tak te onderhandelen. Het lijkt alsof zij geen mandaat hebben vanuit Ierland om hierover beslissingen te nemen."

Belangrijk onderdeel

In het pand van ICON geneesmiddelenonderzoek aan de A28 in Assen zit het laboratorium van het bedrijf. Hier werken zo'n 350 mensen. In Groningen is een afdeling waar medicijnen worden getest op vrijwilligers. "Uit veiligheidsoverwegingen kan niet iedereen in Groningen staken. De vrijwilligers die aan de onderzoeken meedoen mogen niet in gevaar komen", zegt de vakbondsbestuurder. In Assen heeft daarentegen een groot deel van de medewerkers het werk neergelegd. Dat heeft gevolgen voor het bedrijf.