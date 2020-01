Burgemeester Coevorden is voor vuurwerkverbod: 'Gezelliger en veiliger'

"Als overheid mag, nee, moet je aangeven waar je je verantwoordelijkheid ziet als er sprake is van ongewenste maatschappelijke effecten. En die zijn er over het vuurwerkgebruik overduidelijk", zegt Bouwmeester.

'5,15 euro per Nederlander'

Hij vervolgt. "Nog los van de medische en psychologische effecten bij mens en dier, is er minimaal vijftien miljoen euro aan materiële schade. Tegelijkertijd geven we 77 miljoen euro uit aan vuurwerk; een recordomzet. We geven dus ruim negentig miljoen euro uit aan vuurwerk. Dat is 5,15 euro per Nederlander. Voor Coevorden met 35.356 inwoners is dat omgerekend ruim 180.000 euro."

Centraal en professioneel

Volgens Bouwmeester wordt handhaven veel simpeler als consumentenvuurwerk verboden wordt en consumenten het dus niet meer kunnen kopen. "En als we die 5,15 euro per inwoner besteden om in elk dorp en in de stad een mooi centraal en professioneel vuurwerk te faciliteren dan wordt het er niet duurder van maar wel veel gezelliger en veiliger voor mens én dier. Ook dat kan in samenwerking, door te overleggen en afspraken te maken."

Bouwmeester prijst in zijn nieuwjaarsspeech de gang van zaken in Oosterhesselen tijdens oud en nieuw. In het dorp wordt inmiddels dertig jaar lang centraal vuurwerk afgestoken. "Dit speelt een verbindende rol in de lokale samenleving en dit leidt tot minder overlast van willekeurig afgestoken vuurwerk."

Toespraak

In zijn nieuwjaarstoespraak had burgemeester Bert Bouwmeester onder meer ook aandacht voor de jaarwisseling in Geesbrug, waar vorig jaar de ME in moest grijpen. Dit jaar was het volgens de burgemeester 'een gezellig samenzijn' en daarvoor gaf hij de inwoners van het dorp een compliment.

Daarnaast stond hij stil bij de protesten van afgelopen jaar, het feit dat het buitengebied van de gemeente Coevorden wordt aangesloten op glasvezel en de burgemeester besloot zijn speech met '75 jaar vrijheid'. "In onze gemeente herdenken we op vele momenten en vele locaties de bevrijding. In de synagoge, bij de Oosterhesselerbrug en hier in Coevorden bij de Bentheimerbrug. Plaatsen waar in de oorlog zoveel is gebeurd. We staan er dit jaar extra bij stil en realiseren ons wat dit voor onze ouders, grootouders heeft betekend, en welke verantwoordelijkheid op onze schouders ligt om te zorgen dat we dat nooit meer zien gebeuren."

