Gesprek over Tamboerpassage brengt Hoogevener ondernemers stap verder

"Wanneer de gemeente komt met een visie die gebaseerd is op heel weinig fundamentele dingen, raak je in de onzekerheid", zegt Arie Veldman. Hij is ondernemer in Hoogeveen en heeft al sinds de oprichting van de Tamboerpassage, veertig jaar geleden, een modezaak in het winkelcentrum. "En er zijn heel veel ondernemers die zich afvragen wat er gaat gebeuren in de toekomst. Dat is de reden dat we nu zelf het heft in handen nemen en daarmee naar de gemeente gaan."

Nood niet hoog

De gemeente wil, door de winkels te verplaatsen, het centrum in aantal vierkante meters compacter maken en daarmee leegstand tegengaan. Voor ondernemers is de nood om te verhuizen alleen niet zo hoog, want ze zitten er prima. In de jaren dat de verhuisregeling bestaat, is er volgens de ondernemers nog nooit van gebruikgemaakt. De Tamboerpassage is voor ondernemers een fijne plek om een winkel te hebben vanwege de parkeerplaatsen en de goede staat van de passage, waar de ondernemers ook zelf een steentje aan bijdragen.

De Tamboerpassage in Hoogeveen (foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe)

'Behoorlijke kosten'

Dat het idee niet aanslaat om de ondernemers met een verhuisvergoeding naar een zuidelijk deel van de Hoofdstraat te verplaatsen is duidelijk, weet Veldman, die ook bestuurslid in verschillende ondernemersverenigingen zit. "Het is voor ons niet toereikend om te verplaatsen. Het zijn bedragen waarvan echt geen enkele ondernemer naar andere locatie kan verhuizen. Dit pand is je pensioen. Je moet eigenlijk weer een geheel nieuwe zaak openen door zo'n verhuizing en dat zijn behoorlijke kosten."

Constructief gesprek

Daarom zijn ondernemers het gesprek vanmiddag constructief ingegaan, want ze willen graag weten wat ze in de toekomst kunnen verwachten en nog liever: ze willen vooruit. "We hebben vandaag de intentie uitgesproken dat we op deze plek willen meewerken aan woonruimte. In dit nieuwe plan zit ook een idee voor inkomsten voor de ondernemers. Als wij als ondernemers zelf kunnen ontwikkelen, dan komen daar opbrengsten uit waar de gemeente niet voor heeft moeten investeren, maar alleen hoeft te ondersteunen. Die opbrengsten zouden voor ons een reden kunnen zijn om mee te werken aan de vierkante-meter-oplossing met een compacter centrum."

Veldman heeft de belangrijkste eisen voor het plan al in zijn hoofd zitten. "Het moet een plan zijn dat heel realistisch en marktconform is, en het mag ondernemers natuurlijk geen geld kosten. Het moet in dat opzicht wel een goedmakertje zijn, omdat wij de gemeente helpen het centrum compacter te maken."

Geen retail meer

Als dat betekent dat de retail plaats moet maken voor woonruimte, hoort dat er volgens Veldman bij. "Natuurlijk doet het ons, de ondernemers, ook best wel wat. Het is ons kindje en als ze aan je kindje zitten, kom je in opstand. Maar we hopen toch dat de neuzen allemaal dezelfde kant op gaan. Ik hoop dat we ook een jarenlang traject kunnen uitzetten waarin we kunnen zeggen: over vijf jaar staat het er zó bij. Dat is voor de ondernemers goed begrijpelijk, maar voor de consument ook."

Volgens Poiron reageerde de gemeente positief op de plannen. Later deze maand wordt een stappenplan opgesteld, waarin onder andere de haalbaarheid, het aantal appartementen en de wens van woningcoöperaties wordt onderzocht.

Lees ook: