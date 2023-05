Inwoners gemeente Tynaarlo kunnen vanaf vandaag beroep doen op crisisfonds

Het crisisfonds is bedoeld voor inwoners die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Voor 2023 is 500.000 euro beschikbaar. Wanneer inwoners een beroep doen op het crisisfonds hoeven ze dit niet terug te betalen.

Ook subsidie om zelfredzaamheid te vergoten

Naast de gift stelt de gemeente ook een subsidie beschikbaar voor activiteiten van inwoners en organisaties die de financiële zelfredzaamheid vergroten. "Het crisisfonds is echt voor de korte termijn", zegt Willemien Bouwers, communicatieadviseur van de gemeente Tynaarlo. "De subsidie is voor de lange termijn, om ervoor te zorgen dat inwoners en organisaties in de toekomst niet in financiële problemen komen."