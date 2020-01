De jonkies van FC Emmen genieten in Spanje: 'Hier droomden we van toen we klein waren'

Ze waren 11 en 12 jaar toen ze elkaar leerden kennen in de D-jeugd van FC Emmen en nu, zeven jaar later maken ze deel uit van de selectie die op trainingskamp is in Spanje: Robin Jalving, Freddy Quispel, Ruben Roosken en Ben Scholte. "Hier droomden we van toen we klein waren."

Voor Emmenaar Quispel (19 jaar) is het zijn tweede trainingskamp, voor de andere drie is het de eerste keer. "Mooi toch", reageert de 18-jarige Ben Scholte uit Ter Apel. "En toch ook best wel bijzonder.", aldus de 19-jarige Klazienavener Ruben Roosken.

Jalving in voetsporen van Scherpen?

Roosken en Quispel hebben inmiddels hun eredivisiedebuut al mogen maken. Scholte en Jalving kunnen daar voorlopig alleen nog maar van dromen. De 19-jarige Jalving uit Schoonebeek is één van de doelmannen van FC Emmen. "Voor mij is het gewoon investeren, iedere dag beter worden en natuurlijk hoop ik dan ooit eerste doelman te worden bij FC Emmen." Jalving trok in de jeugd lang op met Kjell Scherpen en heeft dus een ideaal voorbeeld van hoe snel het kan gaan. "Qua lengte lijken we op elkaar. En qua keeperskwaliteiten ook wel. Ik ben van nature misschien iets beter in het meevoetballen, terwijl hij wat meer reach in de goal heeft."

Ben Scholte is de Benjamin van de selectie. Met zijn 18 jaar is de aanvallende middenvelder de jongste van het hele stel. "Ik hoop dat ik in 2020 definitief de stap maak van Onder 19 naar de eerste selectie. Tot nu toe gaat het in ieder geval razendsnel."

Wat er met mij binnen de lijnen komt? Een echte spits, iemand die drang naar voren heeft en goals maakt."" Freddy Quispel hoopt op meer invalbeurten in 2020

Roosken en Quispel hebben in de eerste helft van het seizoen dus al mogen proeven aan eredivisievoetbal. Beide Drenten vielen drie keer in. Roosken maakte de meeste minuten van de twee, nameijk 45. Quispel kwam tot 27 minuten. "Natuurlijk had ik gehoopt dat dat er meer waren geweest", aldus Quispel. "Maar ik moet gewoon hard blijven werken en dan hopen op een nieuwe kans. Als invaller bijvoorbeeld. Wat er met Quispel dan binnen de lijnen komt? Een echte spits, iemand die drang naar voren heeft en goals maakt."

Verdediger Roosken was tot nu toe het dichtst bij een basisplek. Lukkien overwoog de jonge speler voor de leeuwen te gooien tegen Sparta, door de blessure van Jan-Nicklas Beste en de schorsing van Lorenzo Burnet. "Maar de trainer koos voor Keziah Veendorp, omdat hij toch wat meer zekerheid wilde. Hij koos voor ervaring... en dat heb ik nog niet."

