Lucht boven Witteveen gekleurd door luchtballonnen bij Nederlandse Kampioenschappen

25 luchtballonnen geven de hemel rond Witteveen deze dagen kleur. Van donderdag tot en met zondag zijn de Open Nederlands Kampioenschap Ballonvaren. "Een magnifiek gezicht, 25 ballonnen in de lucht", vertelt organisator en deelnemer Bert Stuiver uit Odoorn.

Stuiver is een ervaren ballonvaarder en stond in 2016 al eens op het hoogste podium tijdens het kampioenschap. De organisatie van het evenement wordt afgewisseld met België, maar het was inmiddels vijf jaar geleden dat het evenement in Nederland werd gehouden. En de regio rond Witteveen, in 2015 al gastheer voor het EK Dames, is uitermate geschikt voor de luchtballonwedstrijden.

"Er is weinig bebouwing en ook de luchtvaartregels in de regio maken het goed mogelijk", vertelt Stuiver. Toch is hij al bijna een jaar bezig met de organisatie van het evenement. "Er moet van alles geregeld worden. Je moet vergunningen aanvragen, rekening houden met Natura2000-gebieden en gesprekken aangaan met boeren in de regio." Vaart een ballon wel over een 'verboden' gebied, dan krijgt de deelnemer strafpunten hiervoor.

Internationaal gezelschap

Er staan negen nationaliteiten aan de start van de wedstrijd. Zo staan er onder andere deelnemers uit Frankrijk, Groot-Brittannië, Denemarken, Litouwen, Italië en Luxemburg aan de start. Volgens Stuiver is het deelnemersveld altijd sterk bij deze kampioenschappen. "We hebben in het verleden ook wel wereldkampioenen aan de start gehad."

Het Landal park Orveltemarkt is de uitvalsbasis voor de wedstrijd. Hier verblijven de deelnemers buiten de wedstrijden om. Het kampioenschap begon op donderdag en er stonden zeven wedstrijden op het programma, onder voorwaarde dat de weersomstandigheden dit toelaten. De wedstrijden worden 's ochtend en in de avond gehouden.

Vroege vogels

Pas vlak voor de wedstrijd wordt tijdens een briefing bepaald waar de deelnemers starten en welke opdrachten ze moeten doen. "Hoe de wedstrijd er uit ziet is afhankelijk van de weers- en windinformatie. Is het weer goed, dan kan een wedstrijd drie uur duren. Maar bij minder weer zijn we wel eens binnen twintig minuten klaar."