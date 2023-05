Brand verwoest bijenschuur in Assen: 'Word er moedeloos van'

Al bijna anderhalf jaar zijn er met enige regelmaat vernielingen, maar woensdag bereikte de terreur tegen de Bijenvereniging Assen een hoogtepunt. Een bijenschuur aan de Pitteloseweg ging in vlammen op, terwijl duizenden bijen in de kasten zaten.

"Op deze manier kan ik geen imker zijn", treurt voorzitter Henk de Jong Posthumus van de bijenverenging. "Het is om moedeloos van te worden. Er is niets van de schuur over."

Een grote zwarte puinhoop

Gisterochtend moet De Jong Posthumus het nieuws via de media ontdekken. "Ik zag dat er brand was geweest en ben gaan kijken. Het is een grote zwarte puinhoop. De schade loopt in de duizenden euro's."

Het is het laatste hoofdstuk in een periode van vernielingen, die in januari vorig jaar begon. "Een stal is vrijwel volledig gesloopt, alleen het dak en de achterwand zijn nog intact, maar door de brand ook aangetast. Bokken waarop de kasten staan zijn in brand gestoken, bomen gekapt en planten omgespit. Het is verschrikkelijk."

Daders onbekend