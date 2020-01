'Ik ben de enige homo in Nederland die niets met het Songfestival heeft'

De geruchtenstroom loopt volop. Wie gaat ons land dit jaar vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival? De voornaam van diegene zou volgens Radio 2-dj Timur Perlin met een J beginnen. Zou het dan heel misschien een Drentse kandidaat zijn? Is het Jannes, of wellicht Jeffrey Kuipers uit Hoogeveen? Die laatste deed eerder al eens mee aan een voorronde van het Nationaal Songfestival.

"Ik heb het heel lang stil moeten houden en het was heel moeilijk om er niet over te praten. Maar nee, ik doe absoluut niet mee aan het Songfestival. Gelukkig niet. Ik haat het", grapt de Hoogeveense zanger.

"Volgens mij ben ik de enige homo in Nederland die niets met het Songfestival heeft. Maar toen Duncan vorig jaar won, heb ik wel even keihard gejuicht. Dat wel, zo hypocriet ben ik dan wel weer."

Jeffrey Kuipers met zijn single 'Wat je zegt'

Geen vreemde

Toch is Jeffrey niet helemaal een vreemde op het gebied van het Songfestival. "Ik was al bang dat je daarover zou beginnen. In 2003 heb ik aan de voorrondes meegedaan voor het Nationaal Songfestival, met een liedje van Edwin Schimscheimer en - toen nog in leven - Belinda Anholt. Ik dacht: dat doe ik met twee vingers in de neus. De repetities gingen heel goed, maar tijdens de show was het echt waardeloos. Ik ben toen door de jury ook helemaal afgekraakt. Een pijnlijk moment in mijn toch al stormachtige carrière."

Maar als Jeffrey ons land niet vertegenwoordigt, wie dan wel? "Ik heb geen flauw idee. Ik heb toevallig Shownieuws gekeken. Daar hadden ze het over Jett Rebel, en over nog een ander mokkeltje. Ik heb geen idee wie het is. Ik ga er ook helemaal niet naar kijken", lacht Jeffrey.

Drummen op het Songfestival

Iemand die weet hoe het is om op het podium te staan bij het Eurovisie Songfestival, is drummer Bennie Top. De drummer die bijna zijn hele leven in Assen woonde, was er in 1993 bij in Ierland. Hij zat toen in de band van Ruth Jacott, die ons land vertegenwoordigde met het liedje Vrede.

"Superleuk was dat, heel overweldigend ook", blikt Bennie terug. Hij speelde destijds bij het Groningse duo Jazzpolitie (bekend van Liefdesliedjes). Toen die een cd gingen opnemen in Amsterdam ging voor drummer Bennie het balletje rollen en werd hij uiteindelijk benaderd als drummer bij Ruth Jacott. Ruth kende hij toevallig al. Haar schoonmoeder woonde tegenover Bennie in Assen.

Ruth Jacott met 'Vrede' op het Songfestival in 1993

Bijzondere ervaring

Het meedoen aan het Eurovisie Songfestival was een bijzondere ervaring voor Bennie. "Ik had geen idee wat ik kon verwachten. We gingen repeteren en moesten bijvoorbeeld naar een dansschool in Amsterdam, waar Barry Stevens de choreografie deed. Ruth was supergemotiveerd en heel ambitieus."

Bennie keek zijn ogen uit, toen de reis naar Ierland begon. "Ik was nog steeds in de veronderstelling dat we als groepje met zijn zessen in het vliegtuig zouden afreizen. Ik had geen idee dat we met een chartervlucht zouden gaan, met alle pers erbij."

De reis en het verblijf in Ierland brengen nog extra spanning met zich mee, omdat er in die tijd wordt gevreesd voor aanslagen van de IRA. "Het was extreem beveiligd. Je had de hele dag beveiliging bij je lopen."

Op je gemak

Op het podium viel het gelukkig mee met de zenuwen. "Het was heel bijzonder. Er keken indertijd 300 miljoen mensen en het was allemaal heel groots opgezet, zoals je het kent van televisie. Toch zagen ze kans om alles achter het podium heel klein te houden, waardoor je heel erg op je gemak bent. Je moest je liedje doen voor 1.500 mensen in de zaal. En dan heb je echt niet door dat er zoveel mensen kijken", aldus Bennie. Het optreden is goed voor een zesde plek op het festival.

Wie ons dit jaar gaat vertegenwoordigen? Bennie heeft, net als zanger Jeffrey Kuipers, geen flauw idee. Maar als hij mag kiezen, zou het Edsilia Rombley worden. Die kans lijkt erg klein, omdat Edsilia dit jaar het zangfestijn mag presenteren, samen met Jan Smit en Chantal Janzen. De finale van het Songfestival is op zaterdag 16 mei. Wanneer de organisatie de Nederlandse inzending officieel bekendmaakt, is nog niet bekend.