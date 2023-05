Amateurarcheoloog schenkt Museum Collectie Brands prehistorische urnen

Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht heeft twee prehistorische urnen gekregen. Ze zijn geschonken door amateurarcheoloog Eric van der Schoot die onlangs in Nieuw-Dordrecht is komen wonen.

"De urnen zijn een mooie toevoeging op de collectie van het museum", aldus conservator Thomas Bruins. Het museum beschikte al over scherven en replica's van prehistorisch aardewerk, maar had nog geen archeologisch-intacte exemplaren.

'Onvoorzichtig iemand met spade'

De dunne wanden van de urnen laten volgens Bruins zien dat het geen alledaagse gebruiksvoorwerpen zijn, maar dat ze bedoeld waren om gecremeerde resten in te bewaren. Verder wijzen twee kleine, identieke, inkepingen in de rand erop dat de opgraving ooit is verricht door 'een onvoorzichtig iemand met een spade'.