Politie is nu zeker: brand Juliana van Stolbergschool aangestoken

"Op basis van het forensisch onderzoek concluderen wij dat het om brandstichting gaat", zegt een politiewoordvoerder.

Bij de brand raakte een deel van het pand beschadigd. Enkele klaslokalen zijn voorlopig niet bruikbaar. Kort na de brand zei de politie al rekening te houden met brandstichting.

De politie heeft nog geen verdachten in beeld, het buurtonderzoek gaat ondertussen door. "We zijn op zoek naar mensen die rond half elf die avond bij de school in de buurt waren", zegt de woordvoerder. "We zijn met name op zoek naar een jongen van 1,80 meter die daar gezien is."

Dat iemand de school bewust in brand stak, kwam hard binnen bij schooldirectrice Sigrid Hartman. "Het doet ons heel wat, het is ons gebouw. Dat is niet alleen de school, maar ook de wijk die dat zo voelt. Iemand doet daar iets mee wat niet oké is en het gebouw kapot maakt."

Toch kijkt de directrice positief naar de toekomst. "We straten weer opnieuw, het is een prachtig gebouw en daar zijn wij trots op. Het meeste is intact gebleven en het meeste komt gewoon weer terug."

Leerlingen naar andere school

Door de brandschade krijgen de groepen 5 tot en met 8 de komende tijd les op Roelof van Echten College in Hoogeveen. De groepen 1 tot en met 4 krijgen les in het gedeelte van het gebouw dat intact is gebleven.

