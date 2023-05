Rietbrand Geesbrug houdt brandweer nog bezig: 'Waarschijnlijk tot ver in de middag'

De brand die gistermiddag uitbrak in een weiland aan de Coevorderstraatweg in Geesbrug, heeft de brandweer de hele nacht beziggehouden. En het werk is nog niet afgerond.

Het vuur is al even onder controle, maar het gaat duurt nog even voordat de klus helemaal is geklaard, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe. "De bult moet volledig worden afgeblust. Waarschijnlijk zijn we nog tot ver in de middag bezig."