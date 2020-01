LOFAR-telescoop heeft geen last van windpark

In 2016 werden al plannen gemaakt tussen de initiatiefnemers van het windpark en instituut voor radioastronomie ASTRON. In die plannen is opgenomen dat de windmolens zo weinig mogelijk straling moeten veroorzaken. Hierdoor moet de overlast voor de grote telescoop bij Exloo beperkt blijven. Zowel Astron als de initiatiefnemers moesten vervolgens concessies doen.

Testmolen

In de afgelopen jaren is een windmolen ontwikkeld, die zo min mogelijk straling veroorzaakt. Met deze windmolen zijn in september afgelopen jaar metingen gedaan. Agentschap Telecom heeft hier als onafhankelijk expert op toegezien. Uit de metingen blijkt dat er wordt voldaan aan de afspraken die ASTRON en de initiatiefnemers met elkaar hebben gemaakt, zo meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Met de testmetingen is aan een belangrijke voorwaarde voldaan, om het windpark er te laten komen. Het windpark gaat bestaan uit 45 windmolens, op het grondgebied van de gemeentes Aa en Hunze en Borger-Odoorn. In 2021 moet de bouw van het park klaar zijn.

Financiering rond

Het geld voor de windmolens is inmiddels ook bij elkaar. De initiatiefnemers stoppen er geld in, banken financieren de ruim 200 miljoen euro die verder nodig is. Naar verwachting zijn de 44 windturbines in 2021 klaar. Het park moet stroom leveren voor 225.000 huishoudens.

