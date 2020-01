Wildlands in 2019: drie miljoen euro verlies, maar toch positief

Het verlies is wel kleiner geworden: in 2018 leed het park ruim 8,5 miljoen euro verlies. Toch is directeur Van Engelen positief. "Als we kijken naar ons businessplan, presteren we boven verwachting. Afgelopen jaar was ingecalculeerd dat we 4,8 miljoen verlies zouden hebben, maar dat is dus drie miljoen geworden."

Van Engelen zegt dat dit te maken heeft met onder meer de veranderingen die in het park zijn doorgevoerd, zoals de doorsteek tussen Nortica en Serenga. Op eigen kosten bespaarde het park in totaal drie miljoen euro, één miljoen meer dan begroot. Het aantal abonnementhouders groeide afgelopen jaar met tien procent: van 30.000 naar 33.000.

Verkeerde getallen

Volgens Van Engelen is het zaak om niet meer te veel achterom te kijken. "Ik snap dat mensen dat doen, maar in het begin is met verkeerde cijfers gerekend en daar ondervinden we nu nog de gevolgen van. Er werd uitgegaan van 1,2 miljoen bezoekers per jaar, maar dat bleek achteraf niet haalbaar. Dat hebben we bijgesteld. Dat we in 2019 930.000 bezoekers hadden, betekent dat we er 75.000 meer hadden dan in 2018. Afgelopen jaar was een roerig jaar, dus daar zijn we erg blij mee."

Toch zijn die 930.000 er 10.000 minder dan de voorspelde 940.000. Maar Van Engelen wil zich niet te veel vast pinnen op getallen. Vindt hij het dan ook irritant dat mensen er steeds over beginnen? "Ja, het is vervelend, maar ik snap het. Het is publiek geld, dus natuurlijk wordt er naar bezoekersaantallen gekeken. Ik vind het jammer, maar ik het er begrip voor." Dat geldt wat de interim-directeur betreft ook voor het verlies van drie miljoen euro. "Natuurlijk is dat veel geld. Relatief doen we het hartstikke goed, maar absoluut hebben we drie miljoen euro verlies."

Zwarte cijfers

Wildlands heeft de afgelopen jaren niet anders kunnen doen dan rode cijfers schrijven. Volgens Erik van Engelen gaat daar snel verandering in komen. "Voor 2020 verwachten we een resultaat van min 1,5 miljoen. Het jaar daarna, 2021, hopen we dan zwarte cijfers te kunnen schrijven."

Van Engelen zegt tevreden te zijn, maar benadrukt ook dat het spannende jaren blijven. "Vooral met de geschiedenis die we kennen. We hebben geen buffers, dus de financiële remweg is vrij kort."

In 2020 wil het park een lichte stijging van de bezoekersaantallen realiseren. Van Engelen wil daar geen specifiek getal aan hangen. Wildlands gaat dit jaar door met verbouwen. Zo komt er onder andere een zeeaquarium, een groot vogelverblijf, wordt het theater in de jungle aangepast en komen er nieuwe diersoorten bij. Ook kunnen scholen binnenkort terecht voor biologieles in Nortica.

Plannen Kompasplein in de koelkast

Er waren plannen om het zogenoemde Kompasplein, daar waar bezoekers Wildlands binnenkomen, aan te passen. Maar die plannen moeten de koelkast in. "Het is een erg groot project, waar we nu niet meer aan gaan beginnen. Simpelweg omdat we dit niet voor Pasen, als het hoogseizoen begint, klaar kunnen hebben." Erik van Engelen hoopt dat het plein eind dit jaar, of begin 2021, alsnog aan de beurt komt.

Het Kompasplein in Wildlands in Emmen (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

Lees ook: