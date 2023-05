Onderzoeker uit Peize ontwikkelt 'slim vogelhuisje'

De eerste exemplaren hangen nu op de Veluwe en in Amsterdam. Uiteindelijk worden dit er honderden, verspreid over het hele land. "Zo kunnen we straks met weinig moeite veel meer informatie verzamelen en nieuwe inzichten opdoen", zegt Kamminga tegen de NOS

Beter beeld van biodiversiteit

De camera in het dak van het vogelhuisje gaat dankzij een sensor automatisch aan zodra een vogel naar binnen vliegt. Zo maakt een nestkast honderden filmpjes per dag van vogels met voedsel in hun snavel. Onderzoekers verknippen die filmpjes tot foto's. De komende tijd krijgen tienduizenden foto's een label, bijvoorbeeld 'spin' of 'rups'.