Niet-bezorgde post lag bij postbode thuis

De vier volle containers met onbezorgde post die in het sorteercentrum van PostNL in Assen opdoken, zijn gevonden bij een postbezorger thuis. Hij had de post niet bezorgd.

De postbode is inmiddels ontslagen, meldt RTV Noord. De 3000 poststukken waren bestemd voor de stad Groningen.

"We kregen veel klachten uit een bepaald gebied. Daarna zijn we met collega's gaan praten en kregen we tips van andere collega's", zegt woordvoerder Ellen Talsma. "De post is vervolgens bij de bezorger aangetroffen, alles gelukkig ongeopend."

Balen

Het postbedrijf zegt te balen van de situatie. "We hebben elke dag zo'n 16.000 bezorgers rondlopen. De overgrote meerderheid doet elke dag onwijs zijn best alles netjes te bezorgen. Helaas gebeurt het af en toe dat we onbezorgde post vinden."

De post is niet zoals gister gemeld al bezorgd, het is gesorteerd in het sorteercentrum in Assen. Deze en aankomende week kunnen gedupeerden hun post alsnog verwachten. Daarbij zit een excuusbrief waarin de situatie wordt uitgelegd.

