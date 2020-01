Gemeente Aa en Hunze stopt drie ton in gebiedsfonds windpark Oostermoer

De gemeente Aa en Hunze wil 312.000 euro stoppen in het Gebiedsfonds Oostermoer. Het gebiedsfonds is bedoeld om de leefbaarheid in het gebied van het windmolenpark te verbeteren en de omgeving mee te laten profiteren. Het plan wordt volgende week in de gemeenteraad van Aa en hunze besproken.

Het bedrag is in overleg met de gemeente Borger-Odoorn tot stand gekomen. Afgesproken is om 500 euro per megawatt bij te dragen aan het gebiedsfonds, met een looptijd van tien jaar. In de gemeente Aa en Hunze komt dit met zestien molens uit op een totaalbedrag van 312.000 euro. In de gemeente Borger-Odoorn gaat het om 29 windturbines en zal het bedrag hoger liggen.

Jaarlijks 270.000 euro Naast de gemeente Aa en Hunze brengen ook het rijk, de provincie Drenthe en de initiatiefnemers van het park geld in: - Het Rijk, ongeveer 75.000 euro per jaar (looptijd 10 jaar). - Provincie Drenthe, 62,400 per jaar (looptijd 10 jaar). - Gemeente Aa en Hunze, 31,200 per jaar (looptijd 10 jaar). - Initiatiefnemers, 100,000 per jaar (looptijd 15 jaar). In totaal kunnen de omwonden van Windpark Oostermoer jaarlijks een bedrag van bijna 270.000 euro verdelen.

OmgevingsAdviesRaad

De vorig jaar ingestelde OmgevingsAdviesRaad zal bepalen hoe het geld in het gebiedsfonds wordt uitgegeven. Dit kan bijvoorbeeld aan projecten waar de hele buurt van meeprofiteert zoals een nieuw dorpshuis, clubgebouw, zwembad of speeltuin. Steeds vaker zie je ook dat een gebiedsfonds een jaarlijkse vergoeding geeft aan omwonenden die last hebben van het park. Dit geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor aanpassingen aan de woning om de overlast te beperken.