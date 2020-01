Nummer 26 voelt zich de onbetwiste nummer 1 van FC Emmen

"Mijn hobby was ineens werk geworden", lacht de 32-jarige keeper uit Wierden. "Op zich onzin natuurlijk, want profvoetballer zijn is het mooiste dat er is. Maar je wilt niet op de bank zitten. Helemaal als keeper niet, omdat op die positie nagenoeg nooit een wisseling plaatsvindt. Het heeft even geduurd om de knop te vinden bij mezelf om weer te gaan genieten. Maar het is me gelukt. Daarnaast heb ik keihard geknokt om terug te komen en dat ik nu eerste doelman ben voelt toch wel als een beloning voor mezelf."

Onbetwist de nummer 1

Telgenkamp voelt zich onbetwist de nummer 1 van FC Emmen, zo laat hij weten in de eerste stelling die we hem voorleggen. "Ik wist dat Emmen een nieuwe keeper zou halen, dat hadden ze me ook gewoon verteld tijdens de onderhandelingen. Toen ik wist wie zou komen heb ik natuurlijk even gegoogeld wie hij (Matthias Hamrol) was. Dat hij door de club misschien wel als nummer 1 werd gepresenteerd heb ik niet zo ervaren. Ja, hij kreeg nummer 1 op zijn shirt... maar ik speel altijd met nummer 26. Dat nummer heb ik zelf ook doorgegeven toen er werd gevraagd naar mijn voorkeur. Ik was gewoon vastbesloten om vanaf dag één van de voorbereiding vol de concurrentie aan te gaan en gelukkig koos de trainer voor mij. Wat dat is met dat nummer 26? Dat weet ik eigenlijk niet, alhoewel.. het schiet me te binnen dat ik bij Heracles met nummer 1 keepte en daar bewaar ik slechte herinneringen aan. Wellicht heb ik toen onbewust afscheid genomen van dat nummer."

Telgenkamp is naar eigen zeggen bezig aan zijn beste seizoen tot nu toe, ook al had hij met name in het promotiejaar een belangrijke rol in het succes. Ook nog eens als aanvoerder. "Het is zonder twijfel mijn mooiste seizoen uit mijn loopbaan, maar ik speel nu eredivisie dus is het moeilijk te vergelijken qua niveau. Wat ik wel weet is dat handhaving in dit seizoen nog mooier zal zijn dan de promotie van twee jaar geleden. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de ontwikkeling van de club."

Niet tevreden

De doelman gaat na 18 wedstrijden aan de leiding in het klassement van 'beste speler van het seizoen' op deze website. Een mooie waardering, al is Telgenkamp zelf nog niet tevreden over zijn prestaties. "Het kan altijd beter. Zo moet je ook denken vind ik. Wat beter kan is het meevoetballen. Ik heb samen met de trainers beelden bekeken en dan is te zien dat ik nog te vaak kies voor 'weg is weg' terwijl de voetballende oplossing er wel lag." Ook kan Telgenkamp zich vinden in het beeld dat hij bij hoge ballen vanaf de flanken er af en toe wijfelend uitziet. "Dat kan ik wel verklaren denk ik. Ik was zo gewend aan spelers als Tim Siekman, Jeroen Veldmate, Nick Bakker en Josimar Lima die alle ballen wegkopten. Ik hoefde als keeper nooit te komen. Nu is dat anders. Dat moet inderdaad beter."

Het contract van de routinier loopt na dit seizoen af, maar Telgenkamp maakt er geen geheim van dat hij graag bijtekent. "Ik ben op mijn plek in Emmen. Ik ben bezig aan mijn vijfde seizoen bij de club, dat zegt denk ik ook genoeg. Of ik ooit nog het avontuur wil aangaan? Ja, absoluut. Maar dan moet het vooral voor mijn kinderen ook goed zijn. Een land als Australië, Amerika of Canada lijkt me heel mooi."