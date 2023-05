Brandweer Gieten hoopt nieuwe leden te werven met organisatie brandweerwedstrijd

Op het industrieterrein in Gieten hebben acht brandweerkorpsen vandaag meegedaan aan de landelijke brandweerwedstrijden.

"De wedstrijd wordt gehouden om de vakbekwaamheid van de mensen te testen en om ze een uitdaging te geven", zegt Edwin Veldman, chef van de brandweerpost in Gieten.

Meerdere slachtoffers

Hij is in een t-shirtje gekleed en een zonnebril hangt aan het boordje in de hals. Niet echt een brandweermannenoutfit. "Mijn rol is vandaag anders. Ik ben een van de slachtoffers."

De oefening blijft tot het laatste moment geheim. De korpsen moeten zich eerst melden bij de brandweerkazerne in Gieten en krijgen daar te horen waar de oefening is. "Het scenario is een brand bij een houtzagerij die zich via een installatie naar boven verspreidt. Bij de zaag is een gewonde en er is nog een andere gewonde in het gebouw", legt Veldman uit.

Tegenslagen

Het wordt de korpsen niet makkelijk gemaakt. Zo is een van de brandweerslangen lek. Thijn, zoon van postchef Edwin, vindt dat de oefening wel goed gaat. "Ze helpen de slachtoffers goed en helpen de brand te stoppen. Ook schalen ze snel over naar 'middelbrand'."

Hoe het kan dat Thijn dat allemaal zo goed weet? Van zijn vader natuurlijk en hij helpt ook bij oefeningen. Voor hem staat al vast dat hij later ook bij de brandweer gaat.

Voor de jonge toeschouwer Stijn is juist zeker dat hij geen brandweerman wordt. "Ik word Youtuber." Hij vindt het toch een beetje spannend wat die mensen van de brandweer doen.

Nieuwe brandweerlieden gezocht

De wedstrijd wordt ook gehouden om te laten zien hoe leuk het werk bij de brandweer is. Want het is een uitdaging om voldoende mensen te behouden. De brandweer in Gieten is ook naarstig op zoek naar nieuwe leden. "We zoeken mensen die overdag in Gieten zijn."

Nijpend is het tekort in Gieten nog niet. "We proberen zo ver mogelijk in de toekomst te kijken. Dus als je weet dat iemand over vijf jaar met pensioen gaat, dan moet je nu al aan vervanging gaan werken. De opleiding duurt namelijk ook nog twee jaar", aldus Veldman.