Moeder en puberzoons uit Hoogeveen moeten terug naar Iran

Het christelijke gezin ontvluchtte Iran, omdat de Islam er de staatsgodsdienst is. Terugkeren naar Iran zou levensgevaarlijk zijn.

"De IND heeft besloten dat er niet voldoende argumenten zijn om een verblijfsvergunning te krijgen. Ik ken dit soort gevallen en weet hoe lastig het is om de IND te overtuigen", vertelt Esther van Dijken. Zij is landelijk activiste voor uitgeprocedeerden en kent de situatie van het Hoogeveense gezin. "We hadden met z'n allen op een ander bericht gehoopt."

Mokerslag

Van Dijken heeft meteen na de uitspraak contact gehad met het gezin. "Ze zijn aangeslagen. Het zijn sowieso getraumatiseerde mensen. Ze hebben hier onlangs ook nog in detentie gezeten. Dat slaat diepe wonden. Het is een mokerslag. Ze begrijpen het niet. We hebben het hier over twee puberjongens die in havo 4 zitten. Ze zijn in de bloei van hun leven. Ze zitten ook op waterpolo in Hoogeveen. Ze maken dingen mee, waar kinderen op deze leeftijd helemaal niet mee te maken moeten hebben."

De advocaat van het gezin gaat beroep aantekenen tegen de beslissing van de IND, weet Van Dijken. "Ze mogen het beroep in vrijheid afwachten. Maar wat moeten we nog meer doen om aan te tonen dat het daar gevaarlijk is voor christenen? Een van de vragen is of ze 'geloofsgroei' doormaken. Maar wat is dat precies? Iedereen maakt groei door. Als je journalist bent, groei je ook in je werk. Elke dag. Maar wanneer groei je voldoende? Hoe toets je dat?" Na de beslissing van de IND, die gisteren werd genomen, is er een week de tijd om beroep aan te tekenen.

De IND zag eerder ook al niets in een verblijfsvergunning voor het gezin. Begin december is het gezin van bed gelicht en naar het detentiecentrum in Zeist gebracht. De bedoeling was dat ze een week later zouden worden uitgezet naar Iran. Maar na acties van onder meer de kerk, de school en waterpoloclub van de jongens is die beslissing uitgesteld. Nu oordeelt de IND dus opnieuw dat de drie terug moeten naar Iran.

Onbegrijpelijk

Het Iraanse gezin komt nu zo'n anderhalf jaar drie keer per week in de kerk bij dominee Lieuwejan van Dalen. Ook hij reageert aangeslagen op het nieuws dat het gezin terug moet van de IND. "Het bericht kwam rond half acht gisteravond bij me binnen. Door mijn ervaringen in het vluchtelingenwerk weet ik dat er van alles kan gebeuren. Dus je houdt er rekening mee. Bij mij heerst ontzetting en teleurstelling. Dit besluit is onbegrijpelijk", zegt hij.

Het gezin verblijft op dit moment in een azc buiten Drenthe. Terug naar Hoogeveen mogen ze niet. "Ze leven tussen hoop en wanhoop. De deur gaat steeds verder dicht, maar is nog steeds niet helemaal gesloten." Terugsturen naar Iran is geen optie volgens de dominee. Hij noemt het levensgevaarlijk.

"Helemaal als je bedenkt hoe de situatie nu is in Iran en in het Midden-Oosten. Er zijn veel antiwesterse sentimenten. We hebben contact met mensen in Iran en ik begrijp dat die zoveel mogelijk binnenblijven, omdat het buiten te gevaarlijk is. Gisteren zag ik nog leden van een reisgroep bij RTV Drenthe, die niets merken van de onrust. Ik geloof ook wel dat een reisgroep veilig is bij toeristische trekpleisters. Dat is zo'n beetje de enige bron van inkomsten die ze nog hebben. Maar voor de gewone Iraanse mensen is het erg spannend."

Schamen

Voorlopig is het afwachten wat het beroep tegen de beslissing van de IND oplevert. "Het liefst zou ik ernaartoe willen gaan en ze vragen hoe ze tot dit besluit komen. Ik hou van mijn land en van mijn volk. Maar voor dit aspect schaam ik me. Het staat voor mij als een paal boven water dat ze bij aankomst in Iran meteen gevangen worden genomen. En dat je dan een bericht krijgt dat ze gevangen zijn gezet, of dat ze van de radar zijn verdwenen, daar moet je toch niet aan denken. Die mensen hebben daar verder ook niks meer. Geen huis, geen spullen. Ze hebben er helemaal geen bestaan meer", aldus dominee Van Dalen.

