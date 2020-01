Coolrec Emmen sluit deuren

"Fabrikanten vinden de korrels te duur", zo zegt plantmanager Vincent Feijen van Coolrec BV. "De olieprijs is zo laag dat het loont om nieuwe plastics te maken en de korrels niet te gebruiken. Dat is heel jammer. Ze hebben de mond vol van 'groen', maar het mag niets kosten."

Plastic korrels

In januari 2017 werd de fabriek van Coolrec geopend op het Emmtec terrein in Emmen. Coolrec, onderdeel van Renewi, heeft een methode ontwikkeld om elektrische apparaten te verwerken tot plastic korrels die schoon genoeg zijn om weer te gebruiken. In de fabriek in Emmen werken negen mensen.

Inmiddels is de voorraad aan korrels zo groot dat het niet langer verantwoord is om door te blijven produceren. In december is de productie gestopt. De fabriek is nog wel open. Als de vraag groeit, kan de productie ook zo weer worden opgepakt. "We zoeken een partner die de fabriek wil overnemen. Dan nemen wij het product af."

Volgens Feijen is het uiteindelijk gelukt om een plastic korrel te maken die zo schoon is dat deze gebruikt kan worden in nieuwe producten. "Zelfs in speelgoed". NHL Stenden Hogeschool in Emmen heeft daar ook een rol in gehad. Studenten hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de korrel.

Het bedrijf Coolrec had de hoop gevestigd op nieuwe Europese regels. In die regels staat dat fabrikanten bij de productie van nieuwe plastic producten dertig procent gerecycled materiaal moeten gebruiken. "Het besluit daarover is uitgesteld. Dat vinden we natuurlijk jammer." Fabrikanten kiezen nu dus nog steeds voor het maken van nieuwe plastics. De voorraden in Emmen blijven voorlopig liggen.

Coolrec heeft meer vestigingen. Onder andere in Waalwijk en Dordrecht en in België en Frankrijk. De negen personeelsleden van de vestiging in Emmen verliezen hun baan. Een deel daarvan werkte als uitzendkracht bij Coolrec.

