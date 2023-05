NAJK over onderhandelingen landbouwakkoord: 'Belangrijk dat er een plan voor de toekomst ligt'

Bijna 24 uur zaten het kabinet, verschillende boerenorganisaties en andere betrokken partijen aan tafel. Maar een landbouwakkoord kwam er niet deze week. Aan die tafel zat ook Roy Meijer uit Witteveen, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact (NAJK).

Meijer vertelt in het radio Drenthe-programma Cassata dat ze het over een viertal punten die zij belangrijk vinden niet eens konden worden. "Daar kan het nog best op klappen," aldus Meijer.

Maken en breken

Onder meer over de vergoeding voor landschapsbeheer werd geen compromis gesloten. "Als je als boer aan agrarisch natuurbeheer doet, dan moet je daar een heel nette vergoeding voor krijgen. Dat moet je langjarig doen en daar moet de overheid ook garant voor staan," vertelt Meijer.

Een tweede punt is bescherming van perspectief voor jonge tuinders en boeren, zoals verduurzaming. Het derde punt heeft te maken met mest en met grond onder bedrijven. "En het vierde punt is een nieuw punt in de discussie: stikstof. Dit zijn de punten die het kunnen maken en breken," aldus Meijer.

Onderhandelingen gaan door