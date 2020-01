Vandalen gooien steen vanaf viaduct op vrachtwagen: 'Dit is puur poging tot moord'

"Rond half vier die nacht belde de chauffeur onze planner en legde uit wat er is gebeurd. Toen is direct de politie gebeld. Zaterdagochtend werd ik wakker en hoorde ik wat er was gebeurd. In eerste instantie besef je het gewoon niet. Maar als je er iets langer over nadenkt, is het eigenlijk puur poging tot moord", aldus Vredeveld.

Het viaduct waar de steen vanaf is gegooid (foto: Persbureau Meter)

Heel, heel veel geluk

"De chauffeur heeft heel, heel veel geluk gehad dat dit goed gegaan is. Dit had echt heel anders kunnen aflopen. De steen is net niet door de ruit heen gegaan, maar ging door de lichtbak heen. Zo'n lichtbak zit boven de ruit bij vrachtwagens en daar zit vaak reclame in. Vervolgens is de steen nog door een soort netje tegengehouden. Als de steen tien centimeter lager was gevallen, was hij dwars door de voorruit heen gegaan. En dan kun je zelf wel invullen wat er had kunnen gebeuren."

Inmiddels is er bij de politie aangifte gedaan van het incident, dat vrijdagnacht gebeurde op de N366 ter hoogte van Stadskanaal. "De chauffeur is meteen gestopt. Hij kon niet meer verder rijden. De vrachtwagen moest eerst gerepareerd, dus we hebben vervangend vervoer geregeld. De chauffeur is opgevangen door personeel van ons. Bij dit soort incidenten bieden we ook altijd Slachtofferhulp aan. De chauffeur gaf eerst aan dat hij dit niet nodig vond, maar nu zit hij er toch over na te denken. Het blijkt toch meer impact te hebben dan hij had gedacht", vertelt Vredeveld. De chauffeur is een paar dagen vrij geweest en gaat naar verwachting vanavond wel weer aan het werk.

De steen raakte de chauffeur niet (foto: Vredeveld)

Nooit eerder

Een heftig incident als vrijdagnacht, hebben ze bij het transportbedrijf in Hoogersmilde nog nooit meegemaakt. "Je krijgt altijd weleens te maken met vandalisme. Dat er bijvoorbeeld diesel wordt gestolen of dat er schade wordt aangebracht aan je auto of oplegger. Maar we bestaan nu meer dan 82 jaar en ik heb in die jaren nog nooit meegemaakt dat er moedwillig een stoeptegel of een klinker naar een vrachtwagen is gegooid", zegt de directeur.

De twee daders, die de steen vanaf het viaduct bij de Rode Loper naar beneden gooiden, zijn nog spoorloos. "Ik heb geen idee wie de daders zijn. Of ze oud of jong zijn. Maar ik ben er wel over uit dat dit geen baldadigheid meer is. Je wilt op deze manier gewoon iemand vermoorden. Ze waren ook met twee man. Als je in je eentje bent, kan niemand je stoppen. Dat had nu wel gekund, maar is niet gebeurd." Heel hoopvol over het opsporen van de daders is Vredeveld niet. "Ik verwacht niet dat ze snel boven water komen. Het enige dat je kunt doen is hier aandacht voor vragen en hopen dat iemand toch iets gezien heeft. En als ze worden gevonden, hoop ik dat ze de zwaarste straf krijgen die er is."