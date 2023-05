Verliefde oeverzwaluwen maken gretig gebruik van zwaluwwand Meppel

De oeverzwaluwen vliegen af en aan op industrieterrein Noord in Meppel. De zwaluwwand die daar is neergezet door vrijwilligers van de vogelwerkgroep Vliegvlug wordt volop gebruikt.

Er is plek voor zo' tweehonderd paartjes om er een nestje te bouwen. Vorig jaar, toen de wand er net stond, werd er door ruim honderd verliefde oeverzwaluwen gebruik van gemaakt. "Dit jaar gaan we daar overheen", vertelt Hilbert Folkerts van de werkgroep trots. "Ik heb er al 113 geteld en je ziet bij sommige gaatjes in de muur dat er nog zwaluwen bezig zijn om een nestje te maken." Hij verwacht dat er nog zeker twintig nestjes bijkomen.

Natuur op een industrieterrein

Dat natuur en een industrieterrein samen gaan, bewijzen ze in Meppel. De grote grijze panden worden omgeven door bomen en struiken. En boven het watertje vliegen tientallen vogels hun rondje. "We dachten dat is leuk voor de mensen die hier werken als ze een ommetje gaan maken. Daarnaast is het goed voor de natuur en je kijkt niet meer tegen die grote gebouwen aan", aldus Folkerts.

Al een paar jaar zijn ze samen met de gemeente Meppel bomen en struiken aan het aanplanten. De bijzondere soorten zoals wilde appelbomen en verschillende bessen. "Je kunt wel de reguliere struiken en bomen neerzetten, maar we willen juist bessen en bloemen. Dat is goed voor de insecten en de vogels."

Nog lang niet klaar

Achter de oeverzwaluwwand zijn vorig jaar zo'n drie,- tot vierhonderd struiken geplant. "Kijk deze is al uitgebloeid, die bloeit nu, en die over een tijdje." Folkerts wijst ze enthousiast aan. Plannen heeft hij nog genoeg. De achterkant van de oeverzwaluwwand wil hij bijvoorbeeld nog inzaaien met een bloemenmengsel.