Commissaris van de koning Jetta Klijnsma is bezorgd over vertrek jongeren uit Drenthe

"We zien in Drenthe dat jonge mensen onze provincie verlaten omdat hier niet het palet aan opleidingen is, dat je elders vindt. Ik maak me daar zorgen over," aldus de commissaris. Om jonge mensen hier te houden start in Emmen een HBO Zorgopleiding. Ook wees Klijnsma er op dat het college van GS in gesprek is met de Rijksuniversiteit Groningen over het opzetten van de Rijksuniversiteit van het Noorden (RUN). Dat is het idee van RUG-bestuursvoorzitter Jouke de Vries om dependances van de universiteit te openen in de HEMA-steden Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen.

Blijven praten

Verder vroeg de commissaris aan de aanwezigen om zich af te vragen hoe zij met elkaar als mensen verkeren. Volgens Klijnsma vooral van belang omdat het 75 jaar is geleden dat Nederland werd bevrijd. "Die vrijheid kwam niet alleen in het nauw omdat overheden of landen met elkaar spoorden, maar ook omdat mensen niet goed met elkaar verkeerden. Met de ruggen tegen elkaar kwamen te staan. Met de vrijheden en mogelijkheden die we nu hebben kan het niet zo zijn dat we niet meer in gesprek zijn met elkaar. Juist door die gesprekken met elkaar de voeren, ontdek je wat de ander beweegt," zei Klijnsma. Want juist dat is volgens haar belangrijk om goed met elkaar te kunnen samenleven.

Als pluspunt van het afgelopen jaar haalde Klijnsma onder meer de regiodeals aan, die goed zijn voor tientallen miljoenen euro's op het gebied van wonen, werken en welzijn en de natuur-inclusieve landbouw. Het mooiste nieuws van 2019 noemde ze het eerste uilskuiken dat de provincie mocht verwelkomen.

Minder fraai vond ze het dat ondernemers werden bedreigd in verband met windmolens. "Het is beroerd wanneer mensen naar dit soort middelen grijpen, hoezeer er ook een enerzijds/anderzijds verhaal over de molens te vertellen valt."

Ander beleid stikstof

Ook haalde Klijnsma de stikstofcrisis aan. "Die treft ons allemaal." Nog nooit had ze zoveel trekkers bij elkaar gezien als op 14 oktober, toen Drentse boeren massaal richting provinciehuis trokken en om aanpassing van de beleidsregels vroegen. "Schouder aan schouder gingen wij als college in gesprek met de boeren. Met koffie en krentenbrood voor iedereen. Met als eerste resultaat dat er beleidsregels zijn vastgesteld die op meer draagvlak kunnen rekenen."