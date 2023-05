Dames ACV veroordeeld tot nacompetitie na nederlaag tegen DTS Ede

VOETBAL - De dames van ACV hebben zich niet rechtstreeks kunnen handhaven in de Topklasse. De Assenaren verloren op bezoek bij DTS Ede met 4-3 en zagen concurrent Eldenia winnen. Daarom eindigt de ploeg van trainer Sven Krol op de tiende plaats en moeten de dames de play-offs in om zich te handhaven in de Topklasse.

"De eerste helft was heel pittig. We kwamen er niet aan te pas en speelden te gehaast", vertelt Krol. Bij rust stond zijn ploeg dan ook al met 0-4 achter tegen de gerenommeerde Topklasser DTS Ede. ACV had aan een punt genoeg om zich te handhaven, maar na 45 minuten bleek al dat ze afhankelijk zouden zijn van de uitslag bij Rijnvogels - Eldenia.

Comeback

"Dan ga je rusten met zo'n achterstand, dus wat ga je doen? Eigenlijk is het gewoon klaar, dus we wilden de schade beperken" ,zegt Krol. DTS gaf in de tweede helft wat gas terug, waardoor ACV beter in de wedstrijd kon koen. Na rust zette Laura Heling uit een hoekschop van Lisanne Dik de 1-4 op het scorebord.

Niet veel later was Dik degene die de tweede Assende treffer maakte. Ze rondde een mooie solo vanaf de middellijn af met een bekeken schot over de keeper heen. Met nog tien minuten op de klok besloot Krol toch om alles of niets te spelen, wetende dat een punt genoeg was voor handhaving.

Een paar minuten voor tijd bracht Laura Heling, wederom vanuit een corner, de spanning volledig terug in de wedstrijd. "Op dat moment kregen we te horen dat Eldenia de wedstrijd gewonnen had", vertelt Krol. In een slotoffensief probeerde zijn ploeg de gelijkmaker nog te forceren, maar de stand bleef steken op 3-4.

Acht ploegen, één plek

En dus geen dubbel feest voor ACV vandaag, die de heren vanmiddag kampioen zagen worden in de 3e Divisie. Het verblijf van trainer Krol wordt (hopelijk) nog met een aantal weken verlengd bij de dames van ACV. Krol neemt na dit seizoen afscheid van zijn ploeg en kan zich dus opmaken voor de play-offs om in de Topklasse te blijven.