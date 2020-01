FC Emmen wint oefenwedstrijd van FSV Mainz 05 (met beelden)

FSV Mainz 05 is een Duitse kopie van FC Emmen. De Duitsers staan, net als FC Emmen in de Eredivisie, op de veertiende plek in de Bundesliga en hebben, net als Emmen, achttien punten. Alleen heeft Mainz een wedstrijd minder gespeeld.

Heracles opstelling

FC Emmen begon in de opstelling waarmee het volgende week zondag tegen Heracles vermoedelijk ook zal beginnen. De geschorste Michael Heylen begon op de bank en Keziah Veendorp nam de plek van de Belg in.

Emmen begon de wedstrijd met de volgende opstelling: Telgenkamp, Bijl, Araujo, Veendorp, Burnet, Chacon, Hiariej, Laursen, Peña, De Leeuw en Kolar.

Strafschop gemist, toch voorsprong

In de zeventiende minuut werd Michael de Leeuw in het doelgebied onderuit gehaald. Sergio Peña ging achter de bal staan, maar zijn slap ingeschoten strafschop werd door doelman Muller gestopt.

Twee minuten later was het wel raak. Een goed uitgespeelde aanval werd door Marko Kolar uitstekend binnengeschoten.

Gelijkmaker

De Duitsers speelden na de achterstand meer op de helft van Emmen en na ruim een half uur spelen kwam Mainz langszij. Ádám Szalai kreeg te veel ruimte van Miguel Araujo en kon vanaf vijftien meter de 1-1 binnenschieten.

Kolar kreeg vijf minuten voor rust nog een goede gelegenheid om zijn tweede doelpunt van de middag binnen te schieten, maar zijn poging werd van de doellijn gehaald. Ook De Leeuw kreeg vlak voor rust nog een goede kopkans, maar ook de aanvoerder miste, zodat beide ploegen gingen rusten met een 1-1 tussenstand.

Ongewijzigd

Waar FSV Mainz 05 in de rust veel wisselde, liet Dick Lukkien de elf van de eerste helft staan. Na een fout van Glenn Bijl kwam Emmen bijna op achterstand. Dennis Telgenkamp kon de 1-2 voorkomen. Met Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius, twee spelers die vorig seizoen nog voor Feyenoord uitkwamen, kregen de Duitsers de beste kansen, maar het net werd niet gevonden.

Toch kwam Emmen weer op voorsprong. Een vrije trap van Glenn Bijl werd via de muur gepromoveerd tot 2-1. Lang kon Emmen niet genieten van de voorsprong, want amper twee minuten later trok Mainz de stand alweer gelijk. Jean-Paul Boëtius stond helemaal vrij en kon de 2-2 binnenschieten.

Opnieuw voorsprong

Kort na de gelijkmaker was het weer de beurt aan Emmen. Invaller Luciano Slagveer bracht Emmen opnieuw op voorsprong. Ook zijn schot werd nog door een speler van Mainz aangeraakt, waardoor de Duitse doelman kansloos was.

Met nog ruim een kwartier te spelen maakte Hilal Ben Moussa zijn rentree in het shirt van FC Emmen. De middenvelder keerde in de winterstop terug na een mislukt avontuur in Roemenië. In de slotfase werd er niet meer gescoord, zodat Emmen de eerste wedstrijd van 2020 wist te winnen.

