ROEG! heeft eigen hoek in bibliotheek De Wijk

In de ROEG! Hoek kunnen kinderen én volwassenen de Drentse natuur ontdekken. " Nanda Felix, projectleider ROEG!

Nanda Felix is projectleider bij ROEG!. Biblionet Drenthe kwam via Staatsbosbeheer uit bij de ROEG!-redactie en samen ontwikkelden ze het idee voor deze hoek. "De ROEG! Hoek is een plek waar volwassenen en kinderen kunnen leren over de Drentse natuur. Er zijn wekelijkse activiteiten zoals lezingen en workshops. Het is een mooi initiatief. Zo brengen we de natuur weer op een andere manier onder de aandacht"

'De natuur leeft'

Ook directeur/hoofdredacteur van RTV Drenthe Dink Binnendijk was aanwezig bij de opening. "De natuur leeft in onze provincie heel erg. Lekker de natuur in. Daar is deze plek ook voor", vertelt hij. De activiteitenkalender is ook al even bestudeerd door Binnendijk: "Wat mij opvalt en wat ik leuk vind, is dat er voor ieder wat wils is. Mij lijkt de lezing over de steenuil heel interessant. Er wordt je niets opgelegd, doe kennis op en geniet."

De leentas

Omdat de ROEG! Hoek in de bibliotheek is gestationeerd, leek het de organisatie een goed idee als er een leenelement kwam. Hiervoor zijn de ROEG!-tassen in het leven geroepen. Een tas met allerlei spullen om de natuur te ontdekken. "In de tas zit ook een ROEG!-vogelbeleefpad met een opdrachtenboekje. Het is niet een pad wat uitgezet is, maar wat je overal kan doen. Je kunt het hier mee naar buiten nemen, maar ook om je huis of in het bos. Er staan leuke dingen in met leuke illustraties", vertelt Agnes Mulder van ROEG Junior en het IVN.

Vandaag werd in De Wijk de ROEG! Hoek geopend. Vanaf donderdag heeft ook de bibliotheek van Gieten een eigen ROEG! Hoek.

Op Tjak bezocht vandaag de ROEG! Hoek: