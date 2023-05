Leger uit Tachtigjarige Oorlog slaat kamp op bij Een-West

Oude tijden herleven tijdens deze Pinksteren op de Zwartendijksterschans in Een-West. De re-enactmentgroep Compagnie te Voet heeft hier voor vier dagen een kamp opgezet.

De Compagnie te Voet beeldt het Staatse leger uit in de vroege 17e eeuw. "Dit is een interessante periode omdat Nederland niet alleen midden in zijn onafhankelijkheidsstrijd zat, maar ook omdat het Staatse leger destijds het modernste leger van Europa was", zegt musketier Abe Butter.

Een-West eerste keuze

Er zijn nog best veel schansen in Nederland, maar de groep heeft een voorkeur voor de Zwartendijksterschans. "Het is voor ons een prachtige omgeving omdat deze ook echt is gebruikt in de Tachtigjarige Oorlog. Behalve dat die iets is overwoekerd, is het nog een duidelijke afdruk in het landschap van die periode waar we heerlijk ons eigen ding kunnen doen", aldus Butter.

De leden gebruiken dezelfde materialen als in die tijd, vervaardigen hun eigen kleding en tenten en bereiden hun eten als vroeger. Alles het liefst zo authentiek mogelijk. "We vermijden opvoeringen en toneel. Je hebt een functie en een rol en je leeft naar de gewoonten en de standaarden van die tijd. Het gaat allemaal heel natuurlijk", licht hij toe.

Liever geen dranghekken

Het programma? "Er wordt veel geoefend, gedrild, zoals dat heet. We patrouilleren ook in de omgeving. En verder is er genoeg tijd voor een bak gezelligheid met elkaar", vertelt Butter, die tijdens het interview zijn bierpul van aardewerk in zijn handen houdt, waar dan overigens nog gewoon water in zit.

De Compagnie te Voet is vaak aanwezig bij evenementen met veel publiek. Maar tijdens deze pinkersdagen blijft de groep in haar eigen bubbel. "Dit is een evenement dat we zelf organiseren. We weren geen publiek, maar maken er ook geen reclame voor. Er zijn geen horizonvervuilende elementen en teveel publiek zou de omgeving teniet doen. We houden het graag puur. We zijn hier echt in de zeventiende eeuw en kunnen lekker ons eigen ding doen. Dranghekken voor drieduizend mensen zou dat verstoren."

Overnachten is afzien

Trommelslager Tom Wensvoort uit Groningen is sinds een jaar bij de groep aangesloten. "Ik ben uitgenodigd door de sergeant Klaas. Hij zag mij lopen met een polyester oefenzwaard. Dat deed ik al, maar re-enactment kende ik nog niet. Hij vroeg mij om ook mee te doen. Toen ben ik op een evenement gaan kijken en daar kreeg ik meteen een leenpak. Ik heb die dag meegedaan en heb een hartelijke ontvangst gekregen."

Sindsdien is hij gebleven. "Ik vind het hartstikke tof. Het combineert goed met wat ik toch al leuk vind en dat is kamperen. Het verblijf hier heeft ook een survival-aspect, want we slapen onder een tentdoek op een strozak. Het historische aspect vind ik ook heel interessant", zegt Wensvoort. "Natuurlijk krijg je wel les op school hoe de Tachtigjarige Oorlog was, maar door het zelf te leven kun je je veel beter indenken hoe het was."

Net een familie

Het is vooral de verbroedering die hem aanspreekt. "Het geeft een beetje het gevoel van op vakantie zijn met vrienden. We maken grapjes en drinken samen bier. We kennen elkaar goed. We komen voor elkaar op en helpen elkaar. Er is een heel goede sfeer."