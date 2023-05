Oud-bankgebouw in Beilen vernield en besmeurd

Bij een voormalige bankkantoor aan de Ettenstraat in Beilen zijn gisteravond de ruiten ingeslagen. Van binnen is het gebouw besmeurd en vernield.

Rondom het leegstaande pand ligt veel glas op de grond. Volgens een wijkagent is binnenin het gebouw het meubilair en de inventaris vernield. Bovendien hebben mensen hun behoeftes gedaan in verschillende ruimtes. "Het lijkt alsof er jeugd of daklozen in het pand verbleven."