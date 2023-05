NAM wordt nieuwe stadionsponsor van FC Emmen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) komt als sponsor op het stadion van FC Emmen te staan. De huidige stadionnaam De Oude Meerdijk verandert niet.

Daarnaast wordt de NAM sponsor van het deel van de Beweegcampus naast het stadion dat door de eerste selectie van FC Emmen wordt gebruikt. De Beweegcampus biedt de club faciliteiten die niet in het stadion beschikbaar zijn. Volgens de club zal het sponsorschap van de NAM FC Emmen verder professionaliseren en bijdragen aan de fitheid van de selectie.

Met het sponsorschap wil de NAM de band met Zuidoost-Drenthe benadrukken en verstevigen en invulling geven aan haar maatschappelijke rol. Het bedrijf was al sponsor van FC Emmen Naoberschap (de maatschappelijke stichting van FC Emmen, red.) en steunt sinds enkele seizoenen de jaarlijkse G-sportdag in het stadion.

Professionaliseren

FC Emmen is blij met de nieuwe stadionsponsor. "We zijn uiteraard erg blij dat we een nieuwe stadionsponsor hebben. De Oude Meerdijk blijft De Oude Meerdijk. Het is duidelijk dat de NAM iets terug wil geven aan deze regio, waaraan ze veel te danken hebben. Dit sponsorschap zorgt ervoor dat we ons als profclub verder kunnen professionaliseren."

Maarten Veldhuizen, Directeur Corporate & Community Relations van de NAM zegt graag de verbinding met de regio te willen versterken. "Zuidoost-Drenthe is de geboortegrond van NAM; hier komen wij ook 'weg'. Al meer dan 75 jaar leveren wij ook vanuit Zuidoost-Drenthe energie aan heel Nederland. Wij zijn daarmee al heel lang een letterlijke bron van energie en ervaren dat FC Emmen dit ook voor vele supporters is. Wij zullen in deze regio nog jaren actief zijn en hopen door de sponsoring van het stadion FC Emmen te steunen in hun ambitie om een stabiele Eredivisie-club te worden en te blijven."

De NAM volgt de Rabobank op, dat sinds januari 2018 het stadion sponsorde.

Oliewinning sinds 1947 bij Schoonebeek

De NAM is in 1947 door Shell en Esso opgericht, nadat vier jaar eerder een groot olieveld wordt ontdekt bij Schoonebeek. Beide ondernemingen willen samen investeren in een nieuw bedrijf voor de opsporing en winning van aardolie. Het hoofdkantoor staat sinds 1967 in Assen.