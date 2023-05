Code geel: hagel, windstoten en mogelijk wateroverlast verwacht

RTV Drenthe-weerman Gert Voerman denkt dat er plaatselijk veel water kan vallen. "Een groot deel van de dag blijft het droog en kan de temperatuur oplopen tot 24 graden in het oosten van de provincie. Maar aan het eind van de middag ontstaan er pittige regen- en onweersbuien langs de oostgrens. Lokaal is veel regen mogelijk, misschien zelfs wel wat hagel en er komen windvlagen."

In de loop van de nacht zal het droger worden en dan volgt morgen opnieuw een mooie dag met temperaturen die kunnen oplopen tot 24 graden. De zon zal zich regelmatig laten zien, maar in de loop van de dag vallen er mogelijk opnieuw plaatselijk een bui of onweersbui. In de dagen erna wordt het koeler.