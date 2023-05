Beeldhouwen voor blinden en slechtzienden: 'We zijn niet visueel beperkt, maar tactiel begaafd'

Met beitels, raspen en vijlen een mooie vorm in een steen krijgen is hoe dan ook een uitdaging. Tijdens een beeldhouwweekend in Veenhuizen deden de deelnemers het ook nog eens volledig op de tast. De cursus was speciaal bedoeld voor blinden en slechtzienden.

Adri Hopman wrijft met zijn vingertoppen over de spekstenen vogel die hij aan het maken is. "Ik voel dat hier oneffenheden zitten. Sinds ik slechtziend ben, heb ik mijn tastzin ontwikkeld. Alles gaat op gevoel." Hopman heeft het beeldhouwweekend van stichting KUBES georganiseerd, een organisatie die zich inzet voor de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor mensen met een visuele beperking.

Leeg hoofd

Verderop in de tuin achter hotel-restaurant Bitter en Zoet schuurt een deelneemster haar steen glad. "Het maakt je hoofd leeg. Ik voel wat en schuur wat. Er is helemaal geen ruimte voor andere gedachten." Ook haar hulphond hoeft even niets en speelt met de andere honden in het gras.