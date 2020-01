Leerlingen Juliana van Stolbergschool pakken de draad weer op: 'Het is net een schoolreisje'

"Het is even niet anders dat ik met deze rottoeter moet staan", spreekt directrice Sigrid Hartman alle leerlingen van de school toe in de vroege morgen op het schoolplein. "Er staan hier bussen klaar die jullie naar de nieuwe school brengen. Vandaag gaan jullie juffen en meesters mee, morgen zijn er andere begeleiders."

Opgeknapt

Duuk staat vooraan en kijkt naar het schoolplein. Het schoolgebouw aan de Raadstraat was net helemaal opgeknapt. Volgens de directrice is in de kerstvakantie het laatste stukje vloer gelegd, wat helaas niemand heeft kunnen bewonderen. Duuk baalt. "Ik vind het zo zonde van mijn school."

Via zijn zus hoorde hij op oudejaarsavond van de brand. Ook nam hij een kijkje toen de brand net geblust was. Hij is blij met de oplossing van de school en de gemeente Hoogeveen om met behulp van touringcars leerlingen te vervoeren naar een alternatieve locatie. "Het voelt een beetje als een schoolreisje, dan gaan we ook altijd met de bus."

Leerlingen onder de indruk

De brand en met name de consequenties ervan maken veel indruk op leerlingen en docenten. Voordat op de ouderbijeenkomst van gisteravond bekend werd dat de brand is aangestoken, hoopte Hartman nog dat de brand een ongeluk zou zijn. "Maar het is iets waar we natuurlijk al wel erg rekening mee hielden en als je hoort dat het echt zo is, doet dat natuurlijk heel erg zeer. Ik hoop dat het een uit de hand gelopen kwajongens- of kwameisjesstreek is geweest. Dat ze iets niet hebben overzien en dat dit het resultaat is."

Veel persoonlijke spullen van leerlingen, inhoud van de lades en lesmateriaal, zijn onbruikbaar geworden. Er is daarom aan de leerlingen gevraagd om vandaag een eigen leesboek mee te nemen. "Zo meteen komt onze conciërge allerlei materialen brengen: stiften, potloden en tekenpapier. We hebben hier in principe niets", vertelt Manon Zandman, leerkracht van groep vijf.

"In de schoolbibliotheek is geen brand geweest, maar het wordt alleen door het roet al als verloren beschouwd. Super zonde. De bibliotheek werkt erg goed mee, en verder zijn er heel veel lieve ouders en betrokkenen die veel spullen komen brengen. We roeien met de riemen die we hebben."

Met de handen in het haar

Toen Zandman gisteren het handvaardigheidslokaal van het Roelof van Echten College binnenstapte, zat ze met haar handen in het haar, vertelt ze haar leerlingen. Want hoe konden ze hier nou een klaslokaal van maken? Overal stonden verfbussen, lagen grote tekenpapieren en er waren niet genoeg tafels en stoelen.

Binnen een uur werd de ruimte samen met andere docenten gereedgemaakt. Enkele praktische zaken ontbreken nog. "Ze zitten op tafels en stoelen die gemaakt zijn voor het voortgezet onderwijs. Mijn leerlingen uit groep vijf zijn gewoon stukken kleiner. Dit is heel onwerkelijk. We voelen ons hier nog niet echt thuis, maar we gaan er gewoon een feestje van maken."

Impact

De schade van de schoolbrand zal voorlopig nog te merken zijn. Ook in het kringgesprek. "Alles heeft best wel veel impact gehad op de kinderen. Ik denk dat als ze horen dat iemand expres hun school in de brand heeft gestoken, dat wel iets met ze doet, ja."

Duuk loopt snel naar zijn klas die, het lokaal boven het handvaardigheidslokaal naar binnen loopt. "Het is maar voor even. We zijn vast zo weer terug op school en anders ga ik over twee jaar ook al naar een hogere school toe."

