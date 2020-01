Dijkema zet met Oranje eerste stap richting Olympische Spelen

Het kostte Nederland even tijd om in de wedstrijd te komen. Oranje won de eerste set met 25-23. In de tweede set liep het met 25-18 al wat soepeler. Maar in de derde set keken de Oranjevrouwen lange tijd tegen een achterstand aan. Uiteindelijk wist Oranje de wedstrijd met 25-22 te beslissen.

Dijkema startte in de basis onder de nieuwe bondscoach Giovanni Caprara. Hij is overigens ook de coach van de Drentse spelverdeelster bij haar Italiaanse club Il Bisonte Firenze.

Eén ticket voor Tokio

Alleen de winnaar van de acht deelnemende landen aan het OKT in Apeldoorn plaatst zich voor de Spelen van Tokio van komende zomer. Het is de laatste kans voor Oranje om zich te kwalificeren. Vier jaar geleden bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro werd Nederland vierde. Net als tijdens het laatste WK in 2018.

Toernooi-opzet

Nederland is de nummer drie van Europa en zit in een poule met Bulgarije (zevende), Polen (achtste) en Azerbeidzjan (elfde). De nummers één en twee van de poule gaan naar de halve finales van zaterdag. Alleen de winnaar van de finale op zondag krijgt een olympisch ticket.

Speelschema Oranje

Morgenavond speelt Oranje, opnieuw om 19.30 uur, de tweede wedstrijd van het OKT tegen Bulgarije. Donderdagavond volgt Polen. Eerder op de dag wisten de Nederlandse volleybalmannen zich definitief niet te plaatsen voor Tokio.