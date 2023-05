Liveblog FC Emme komt op voorsprong tegen de landskampioen

Alle wedstrijden in de eredivisie zijn de laatste twee speelrondes op hetzelfde tijdstip. Hierdoor moeten we met een schuin oog ook kijken naar de wedstrijd Excelsior - Fortuna Sittard. Verliest FC Emmen en wint Excelsior, dan is de zestiende plaats definitief en zal Dick Lukkien met zijn ploeg nacompetitie moeten spelen. Wint FC Emmen en pakt Fortuna punten tegen Excelsior, dan stijgt FC Emmen naar de vijftiende plaats.

Er is dus veel mogelijk vandaag en in ons liveblog zullen we je van alles op de hoogte houden. Ook de ontwikkelingen van de concurrenten zullen we meenemen.