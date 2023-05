Waar is de eikenprocessierups?

Het is stil rond de eikenprocessierups. Waar het de afgelopen jaren in het voorjaar veelvuldig ging over de rups met zijn brandharen, is het nu rustig. Gaat het diertje ons dit jaar weer massaal teisteren? Of zullen het er niet zoveel zijn? Zelfs eikenprocessierupsdeskundigde Silvia Hellingman staat voor een verrassing.

"Door het koude weer in het voorjaar hebben de eikenprocessierupsen dit jaar in ieder geval wat vertraging opgelopen", weet Hellingman. "Daarnaast is het ook maar de vraag hoeveel rupsen er dit jaar zijn, omdat er vorig jaar relatief weinig vlinders waren."

Niet te optimistisch

Dat klinkt optimistisch. Maar dat is de deskundige niet per se. "Want de vraag is hoeveel er onder de grond zitten. De warme zomer van vorig jaar zorgde ervoor dat veel rupsen onder de grond zijn gaan zitten. We hebben gegraven rond bomen en ontdekten dat ze soms 25 centimeter diep nesten maakten. Mogelijk dat deze rupsen dit voorjaar te voorschijn komen."

Volgens Hellingman kunnen we daar vanaf juni op letten. Zitten er veel rupsen laag op de stam, dan zijn dat waarschijnlijk de dieren die vorig jaar niet zijn ontpopt. "Daarom kunnen we straks zo maar een explosie aan eikenprocessierupsen hebben. Als je dat op een boom ziet, moet je er melding van maken bij de gemeente", adviseert ze.

Brandharen