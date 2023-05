Organisatie Mega Piraten Festijn Borger: 'Het was echt fantastisch'

"Het is gewoon heel mooi dat je in je eigen provincie zo'n feestje kan bouwen." Deze woorden van zanger René Karst zaterdagavond zijn tekenend voor de manier waarop het Mega Piraten Festijn weer verwelkomd is door de bezoekers en de artiesten. Zo'n tienduizend mensen kwamen af op het feestgedruis in Borger.

Ook aanstormend artiest Marco Schuitemaker kon zijn geluk niet op na zijn optreden in Borger. "Het Mega Piraten Festijn is iets waar eigenlijk alle grote Nederlandstalige artiesten staan. En ik ben ontzettend trots dat ik daar tussen mag staan." Naast de Drentse zangers waren ook onder andere Gerard Joling, Jan Smit, Lee Towers, Henk Wijngaard en vele anderen te bewonderen.

'We doen het met de hele buurt'

Organisator Eddie Mensink had niks aan te merken over de 18 editie van het Festijn afgelopen weekend. "Het was echt fantastisch met prachtig weer erbij." Mensink vertelt dat de organisatie er niet alleen voor staat in Borger. "We doen het met elkaar, met het dorp, de buurt en de gemeente." De organisatie wordt elk jaar weer met open armen ontvangen in Borger.