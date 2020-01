Is de eis van twaalf jaar cel in wurgzaak De Groeve uitzonderlijk hoog?

In de rechtbank in Assen hoort Peter R. uit De Groeve morgen hoeveel jaar hij de cel in moet voor het wurgen van zijn vrouw. Twaalf jaar cel werd er twee weken geleden geëist. Een forse eis als het gaat om doodslag; niet als het gaat om moord.

Want dat onderscheid maken is belangrijk, zegt persrechter Marcel Wolters. "Volgens de advocaat en ook de officier van justitie is doodslag hier bewezen. Bij moord moet er sprake zijn van voorbedachte rade, dus een vooropgezet plan. Daar is bij deze zaak volgens zowel officier als advocaat geen sprake van. Zou het wel moord zijn, dan is de strafeis veel hoger."

Advocaat wil lagere straf

Peter R. bracht in juni vorig jaar zijn vrouw om het leven. Hij wurgde haar, nadat ze hem vertelde dat ze bij hem wegging. De man uit De Groeve werd een uur later aangehouden in recreatiegebied Meerwijck, waar hij zelfmoord wilde plegen.

Vanwege dit misdrijf werd dus twaalf jaar cel geëist. Zijn advocaat Erik Stoeten pleitte voor een lagere straf. Stoeten haalde een flink aantal vonnissen van andere doodslagzaken aan, waarbij de verdachten zes tot acht jaar cel hebben gekregen. Is deze strafeis dan zo uitzonderlijk hoog?

Maximum, geen minimum

Wolters: "De eis van twaalf jaar gevangenisstraf voor doodslag is inderdaad wel redelijk aan de bovenkant. De maximum straf voor doodslag is vijftien jaar. Bij moord is het maximum levenslang, maar dat wordt in Nederland niet heel vaak gegeven." Is er dan ook een minimumstraf voor doodslag? "Nee", zegt Wolters, "minimumstraffen kennen we niet in Nederland. Dat vind ik een goede zaak, hoe meer vrijheid de rechter krijgt, hoe beter."

Hoge straffen in Nederland

Volgens de persrechter zijn de straffen in Nederland de afgelopen jaren hoger geworden, vooral bij levensdelicten. "Dit is naar aanleiding van uitspraken door de hoge raad. Die stelt steeds hogere eisen aan voorbedachte rade, waardoor het moeilijker is om bij een veroordeling tot moord te komen."

"Verder is de maximale tijdelijke straf voor moord van twintig naar dertig jaar gegaan", gaat hij verder. Volgens Wolters zit Nederland daarmee Europees aan de bovenkant als het gaat om de hoogte van de straffen. "Samen met het Verenigd Koninkrijk hebben we de zwaarste straffen voor levensdelicten, waar moord en doodslag onder vallen", aldus de persrechter.