De Week van Drenthe: Drentse filmmakers tussen de Hollywoodsterren en er wordt minder gesport na corona

Lisa Harms is de grote winnares van het Drèents Liedtiesfestival 2023. Met haar nummer Tot de zun uut giet mag ze Drenthe vertegenwoordigen op het Regio Songfestival en het Europees Songfestival voor Minderheidstalen. Daarnaast legden medewerkers van Emco in Emmen en Coevorden het werk woensdag een half uur neer. Hier lees je een overzicht van het belangrijkste nieuws van afgelopen week.

De wolf lijkt geen negatieve invloed te hebben op de reeënpopulatie in Drenthe. Maandag werd duidelijk dat er in maart 10.605 reeën zijn geteld tijdens de jaarlijkse telling en dit is in lijn met de tellingen van de afgelopen tien jaar. "Het ree is niet het hoofdvoedsel van de wolf. Dit heeft te maken met de manier waarop de wolf jaagt", zegt Adviseur faunabeheer Sander Crasborn van IPC Groene Ruimte. Hij ziet de trend in de populatie ook terug bij de oosterburen. "In Duitsland zie je de afgelopen zes jaar alleen maar een stijging."

Minder gesport

Sinds corona zijn we steeds minder gaan sporten. En dat is volgens Sport Drenthe zorgelijk, zeker voor jongeren. "Sporten op jonge leeftijd is een basis voor levenslang in beweging blijven", zegt Hans Slender van Sport Drenthe. Volgens Slender is sporten daarnaast ook belangrijk voor sociale contacten. "Je ziet onder jongeren ook steeds meer mentale problemen, als gevolg van eenzaamheid. En juist sporten kan er aan bijdragen dat je met anderen omgaat."

Staking bij Emco

Medewerkers van sociaal werkbedrijf Emco in Emmen en Coevorden legden woensdag een half uur het werk neer. De werknemers eisen een loonsverhoging van ruim 10 procent en een verdubbeling van de reiskostenvergoeding. Volgens medewerker Jan Pomp is dit hard nodig. "Er zijn mensen bij die werken, maar die moeten ook naar de voedselbank omdat ze anders niet rond kunnen komen."

Rode loper

"Leonarde DiCaprio, Scarlett Johansson, Johnny Depp." Emmily Haccou, een van de filmmakers van zorglandgoed Mirre in Valthe, zit hardop te dromen over de sterren die ze gaat tegenkomen op het befaamde filmfestival in het Franse Cannes. De Drentse filmgroep reisde donderdag af naar de Franse zuidkust, waar hun film Ghostwriter wordt getoond aan het grote publiek.

Lisa Harms